Les Bébébus ne sillonneront plus la province de Namur

Ils rendent les armes, après 20 ans d’existence. L’asbl stoppe son activité. Le BébéBus, c’était une halte accueil itinérante pour les enfants de zéro à trois ans. Son principe de fonctionnement était simple : une camionnette chargée de matériel de puériculture et d’animation se rendait avec le personnel dans un local communal agréé par l’ONE pour y installer, le temps d’une journée, un lieu d’accueil ponctuel pour les enfants de moins de trois ans.

Ce sont des raisons financières qui poussent les BébéBus à l’arrêt. La fin des subsides provinciaux avait déjà poussé l’asbl à voir plus petit. Dans l’attente d’un financement structurel de l’ONE, elle comptait sur d’autres subsides et sur des sponsors… Un donateur vient finalement de jeter l’éponge… C’est un manque à gagner de 200.000 euros. L’asbl ne peut plus continuer.

Claudio Pescarollo, l’administrateur délégué de l’asbl "les BébéBus" a répondu à nos questions. Son interview est à écouter ci-dessous.