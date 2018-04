Namur: les archéologues vont de découverte en découverte sur le site du Grognon

Les équipes viennent en effet de mettre au jour des fragments de céramique de la fin de l'Age du fer. Une surprise, nous apprennent nos confrères de L’Avenir.

Cela tenterait à prouver qu'un village gaulois s'était développer à proximité, avant la conquête de la Gaule par les Romains.

Pour vérifier cela, les archéologues ont besoin de temps. De quoi remettre en cause le calendrier pour la construction du parking souterrain et de l'esplanade en surface ? "Non", rassure Dominique Bosquet, le responsable du chantier de fouilles pour le Service Public de Wallonie (SPW).

"Qui dit découverte inattendue, dit questions supplémentaires et besoin de temps pour y répondre. Maintenant, pour ce qui est d’obtenir un délai supplémentaire, je pense que tous les délais possibles nous ont déjà été accordés par la ville de Namur, qui est elle-même soumise à un planning assez strict, notamment en fonction de budgets européens."

Une place Saint-Lambert bis ?

Cela dit, dans d’autres dossiers, des fouilles ont retardé l’aménagement de certaines places. On pense notamment au dossier liégeois de la place Saint-Lambert. Alors : un scénario identique se profile-t-il pour le Grognon, à Namur ?

"Je rassure de suite : il n’y a aucun risque d’avoir une telle situation sur le site namurois ! Il n’est absolument pas question d’une place Saint-Lambert bis ! Les travaux seront terminés – à quelques mois près, peut-être, à temps et à heure. Les enjeux dépassant largement le site archéologique."

Les archéologues doivent normalement quitter le Grognon fin mai. L'aménagement à proprement parler du site est prévu dans la foulée, pour une inauguration espérée à l'automne 2020.