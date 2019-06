Leonardo Garcia Alarcon est fait Chevalier de l'Ordre des Arts et Lettres de la République Française

Leonardo Garcia Alarcon dirigeait mardi soir à Versailles, La Capella Mediterranea et le Choeur de Chambre de Namur dans Il Diluvio Universale de Falvetti. Et c'est ce soir-là qu'il a été fait Chevalier de l'Ordre des Arts et Lettres. Une décoration qui lui a été remise par le Présidente du Château de Versailles. Il s'est confié à Vincent Delbushaye :

"Je suis très ému, parce que cela signifie beaucoup de choses, notamment pouvoir le partager avec les personnes qui m'ont accompagné et que j'aime. C'est une manière d'exprimer une certaine gratitude ou une forme d'amour à la manière du 21ème siècle."

On écoute Leonardo Garcia Alarcon