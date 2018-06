Lenteurs judiciaires, une dame décède à Dinant après des mois d'attente d'un jugement

Les lenteurs de la justice ont parfois des conséquences malheureuses. Comme le rapporte nos confrères de la Libre, à Dinant, une dame est décédée avant de connaitre le jugement qui l’opposait à son mari.

Le 10 novembre 2017, Me Alice Lecomte plaide devant le tribunal de la famille à Dinant. Elle demande une pension alimentaire pour sa cliente. Mariée depuis plus de vingt ans, femme au foyer. Le mari demande le divorce. Elle se retrouve sans ressource. En attendant le jugement, elle survit avec 500€ par mois. Le tribunal doit rendre sa décision le 8 décembre, mais les mois passent et le jugement n’arrive pas.

Sept mois après avoir plaidé l’affaire, la cliente est décédée ce week-end. Une nouvelle illustration, dramatique, des lenteurs de la justice. Un arriéré exceptionnel qui illustre une nouvelle fois les problèmes de sous-financement de la justice.

Le gouvernement ne paye plus que pour 90% des effectifs du cadre légalement prévu. Un calcul effectué au niveau national. Du coup, certains arrondissements judiciaires se retrouvent bien en deçà des 90% de magistrats et 87% du personnel. Et comme le calcul du gouvernement prend en compte les salaires payés et pas le personnel effectivement présent, les magistrats absents de longue date sont comptabilisés dans les forces vives. Les magistrats continuent de percevoir leur salaire intégral du gouvernement qu'importe la durée de leur absence maladie.

A Namur, suivant le calcul du gouvernement, il y a 29 magistrats sur 31. Dans les faits, ils sont 27. En septembre, la situation va se dégrader : un départ à la retraite ne sera probablement pas remplacé. Dans le Brabant Wallon, la situation est plus critique. Il y a 21 magistrats sur les 27 légalement prévus.