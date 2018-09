Le Théâtre de Namur fête le 20ème anniversaire de la réouverture

Un spectacle phare va marquer ce 20ème anniversaire, et l'âme de ce théâtre qui a vu depuis sa réouverture il y a 20 ans, passer de belles personnes, et s'installer des fidélités comme Fabrice Luchini ou James Thiérrée. Ce spectacle, "La vrille du chat" est l'oeuvre de Back Pocket, des Français et des Canadiens acrobates et manipulateurs de l'espace et du temps, qui évoluent hors des sentiers battus :

"Dans le cirque traditionnels un trapèze reste un trapèze, une bascule reste une bascule et on avait envie de se détacher de cela. De n'utiliser que nos corps et une scénographie, mais de ne pas avoir à réfléchir à la technique. En faisant cela on joue plus avec la musique, le théâtre, avec des arts différents. L'acrobatie est plus expressive."

Dans la foulée du spectacle, un concert de crooners prendra place devant le théâtre, sous la férule de Jean-Michel Frère, Ditte van Brempt et Nicolas Buysse. Et une expo photo témoin de l'histoire d'une machinerie, qui a beaucoup changé en 20 ans.

"La vrille du chat", du 6 au 12 septembre dans la grande salle du théâtre, gratuit sur réservation.