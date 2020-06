Le site de GSK Gembloux bloqué par la FGTB qui dénonce "un manque de concertation"

Ce vendredi matin, depuis 5 heures, une quarantaine de délégués de la FGTB bloque le site de GSK Gembloux. "Plus rien ne sort, plus rien ne rentre. On bloque le site de Gembloux. C’est depuis ce site qu’on envoie les vaccins à travers le monde" annonce Ludovic Calonne, délégué Setca chez GSK. La FGTB dénonce le manque de concertation sociale. "Depuis le début de l’année, la direction passe beaucoup de décisions en force. Quand on demande quelque chose c’est toujours non, et la direction impose de plus en plus de mesures".

Ambiance plombée par le plan Renault

Si le blocage n’est pas directement lié au plan Renault en cours dans l’entreprise, l’ambiance générale s’en ressent. "Evidemment, ce plan nous fâche. On travaille sur des départs volontaires mais il y aura des licenciements secs. Mais notre action vise essentiellement le manque de concertation. Depuis des mois la direction passe des mesures en force, on ne peut plus tolérer cela".