Le retour en force des agences matrimoniales

Ce dimanche, le 14 février, c’est la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Une fête qui peut être aussi synonyme de solitude quand on est sans Valentin. Si certains apprécient leur célibat, pour d’autres, la solitude pèse sur le cœur. Une solitude exacerbée par la pandémie. Le téléphone de Véronique Bouchat, qui travaille pour l’agence matrimoniale l’Atoutcoeurs sur Namur et le Brabant Wallon, n’arrête pas de sonner. Depuis le mois d’août, elle a cinq fois plus de clients qu’avant. "Beaucoup de célibataires avaient une vie très active entre le travail et les activités sociales, mais tout s’est arrêté. On se retrouve seul chez soi, coupé de la famille, des amis. Beaucoup de gens ont pris conscience de leur solitude, qu’ils n’avaient personne avec qui partager. Ce qui est très interpellant avec la covid c’est que j’ai aussi beaucoup d’appels de la part de trentenaires alors que la majorité de mes clients étaient plutôt entre 45 et 65 ans".

Presque oubliées il y a quelques années, les agences matrimoniales renouent ces derniers temps avec le succès, et la tendance s’est amplifiée avec l’épidémie. Les clients qui s’inscrivent sont souvent lassés des sites et applications de rencontres. Ils souhaitent également de la discrétion (ne pas s’afficher sur internet). Une agence matrimoniale offre le visage d’un conseiller à qui s’adresser, un service personnalisé mais elles ont également un coût plus important. Pour Atoutcoeurs, comptez un peu plus de 3500 euros. A ce prix-là, Véronique répond 7 jours sur 7 à ses clients et sélectionne scrupuleusement les profils.

Mais combien repartent en ayant trouvé l’amour de leur vie ? Difficile de savoir. "Au pire, nos clients passeront un agréable rendez-vous et une nouvelle connaissance puisque les personnes que nous présentons ont des points communs. Au mieux ce sera le grand amour". Après, qu’importe la qualité du service, la petite étincelle qui bouscule le cœur d’une vie, personne ne peut la prédire.