"Le Relais des Voyageurs" à Namur : le festival de tourisme pour apprendre à voyager autrement

"Le Relais des Voyageurs" est de retour pour une seconde édition ce week-end (28-29 mai) à Namur. Ce festival est consacré à l’itinérance et au slow tourisme, cette nouvelle manière de voyager qui invite à prendre son temps et à sortir des sentiers battus. "Notre mission, c’est de montrer que l’aventure est à la portée de tous. On peut très bien faire des micro-aventures ici en Belgique. Avec le festival, nous donnons donc des ressources, des informations, des conseils pour oser se lancer." explique Cédric Maillaert, l’un des trois organisateurs de l'évènement.

En mars 2020, la première édition avait d’ailleurs été un joli succès avec près de 1.2000 visiteurs, une semaine à peine avant le premier confinement. Aujourd’hui, ces alternatives touristiques à pied, à vélo, en train, en van ou encore en kayak répondent de plus en plus aux aspirations des Belges. "A la base, on a proposé ce festival parce qu’on voyait un intérêt grandissant autour de nous… Avec la crise sanitaire, il y a eu une explosion des ventes de vélo, du matériel de randonnée… On sent encore plus ce besoin de pratiquer le tourisme autrement, de se reconnecter avec la nature, d’organiser des voyages authentiques et alternatifs. "

Les organisateurs placent toujours au cœur de la programmation le partage d’expériences avec des passionnés de voyages et des professionnels, mais aussi des discussions citoyennes pour penser et construire le tourisme de demain. Des démonstrations de matériel et des ateliers pratiques sont également prévus : recevoir des " trucs et astuces " pour réparer et entretenir son vélo, apprendre des recettes légères et facilement transportables, constituer sa trousse de secours, créer son itinéraire de voyage, etc. Par ailleurs, plusieurs associations et opérateurs (Pro Vélo, les Sentiers de Grande Randonnée, Club alpin, Wallonie Belgique Tourisme…) seront présents pour distiller leurs précieux conseils et répondre aux questions des apprentis aventuriers sur le bivouac, sur les randonnées en Belgique ou sur les voyages avec des animaux !

Pour parrainer cette édition, le festival a pu compter sur le soutien du comédien et réalisateur Bouli Lanners, mais aussi de Maxime Alexandre, un créateur de contenus sur un site internet consacré à ses randonnées et à ses roadtrips en Belgique et ailleurs.

Pour respecter les mesures sanitaires, "Le Relais des Voyageurs" a dû toutefois s’adapter avec une formule 100% en extérieur dans le jardin des Bateliers et du musée Rops à Namur. Au total, sur les deux jours, les organisateurs s’attendent à voir défiler près de 400 spectateurs. Pour éviter les foules, l'équipe a mis en place des créneaux horaires de 3 heures pour 50 personnes. La réservation en ligne est obligatoire.