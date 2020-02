Le parking de l'Acinapolis de Jambes bientôt payant

Le parking de l’Acinapolis, le cinéma de Jambes tout près de la gare de Jambes, va devenir payant. Ce parking qui appartient aux propriétaires de l’Acinapolis, va être complètement rénové. Fini les nids-de-poule et les marquages au sol incertains, l’asphaltage va être refait, et l’espace qui accueille des centaines de voitures va être reconfiguré pour être plus accueillant. C’en est donc fini de la gratuité. Un système de détection des plaques veillera à ce que l’on paye. 1,20 euro de l’heure pour les trois premières heures, 4,60 pour 4 heures et puis un euro par heure supplémentaire

Un tarif préférentiel pour les séances de cinéma

Si vous allez au cinéma ou dans les autres commerces du complexe, un tarif préférentiel sera appliqué. A priori, il ne faudra payer qu’une heure de parking pour rester 3 heures sur place. Une zone "dépose minute" sera aussi mise en place selon les informations que nous avons pu obtenir de la direction de l’Acinapolis. On le sait de nombreux navetteurs de la SNCB y déposent aussi leurs voitures le matin. Un abonnement à l’année leur sera proposé. Mais si c’est pour faire vos courses à Jambes, il faudra donc payer le plein tarif. Les travaux de rénovations commenceront a priori en septembre.