Le niveau de la Meuse va diminuer de plus d'un mètre à Dinant ce vendredi

Vous ne rêvez pas si ce vendredi vous voyez le niveau de la Meuse diminuer entre Anseremme et Dinant. A partir de 14 heures, le barrage en aval va laisser passer plus d’eau qu’il n’en retient. Le niveau de la Meuse va progressivement baisser, d’environ 15 centimètres par heure. A 22 heures, le niveau du fleuve aura diminué d’un mètre vingt entre le barrage d’Anseremme et celui de Dinant. Une manœuvre lente pour éviter de provoquer des vagues et pour éviter des accidents avec les péniches amarrées aux berges. Un avis à la batellerie est d’ailleurs émis.

Un convoi exceptionnel sous un pont très bas

Le but de l’opération est de permettre le passage d’un convoi exceptionnel sous le pont Charles de Gaulle à Dinant – le pont le plus bas de la Meuse. Une petite centrale hydroélectrique amovible doit passer sous le pont. Elle vient de Liège et sera installée au barrage d’Anseremme.

Diminuer le niveau d’un fleuve pour permettre le passage d’un convoi est une opération rarement utilisée. Elle va nécessiter d’évacuer 370.000 m³ d'eau, l’équivalent de 370 piscines olympiques. Les perturbations occasionnées sont importantes. De nombreuses embarcations ne pourront pas circuler avec un niveau d’eau si bas. Le convoi transportant la centrale hydroélectrique ne prendra pas le risque de naviguer. Après le passage sous le pont Charles de Gaulle vers 8 heures samedi, il ira s’amarrer au Rocher Bayard. Il ne reprendra sa route que lundi matin vers 10 heures. Il ira placer la centrale au barrage d’Anseremme à quelques kilomètres de là.

La remontée du niveau de la Meuse se fera également progressivement : du samedi 10h00 jusqu’à 19h00.