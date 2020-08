Le Namurois de la bataille d’El Alamein

Cet été, Le Soir Mag vous parle de ces héros belges qui ont participé à la Seconde Guerre Mondiale. Alain Jourdan, auteur et éditeur aux éditions Jourdan, rédige cette série. Le numéro du jourraconte l’histoire d’un namurois qui a participé à la bataille d’El Alamein. Alain Jourdan nous en parle au micro d’Isabelle Verjans. Nous l’avons reçu dans le cadre de "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias , secteurs durement touchés par la crise du Covid-19.

Son nom est Louis Legrand, né à Namur en 1902. Le major belge a combattu lors de la campagne de 18 jours, bataille pendant laquelle l’Allemagne envahit la Belgique, comme artilleur et spécialiste du canon de 75 mm. Il est ensuite envoyé par le gouvernement belge à Londres pour se former au combat. Il doit ramener son expérience pour former les Belges. Il demande à combattre et se retrouve chef de char pendant la bataille d’El Alamein. Celle-ci opposait les Anglais aux Allemands et c’est finalement les alliés qui l’emportent. A l’issue de la bataille, Louis Legrand sera décoré du Distinguished Service Order. Une belle victoire pour notre Namurois.

Pour en apprendre plus sur nos Belges au combat, vous pouvez lire la série chaque semaine dans Le Soir Mag ou vous procurer l’ouvrage "Les Belges en guerre", par Alain Jourdan aux éditions Jourdan.