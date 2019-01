Le Jeune Ballet de Namur sur la scène du Théâtre, ce dimanche 13 janvier, pour le concert de nouvel an

C'est une tradition à Namur, début du mois de janvier, le Jeune Ballet de Namur, accompagné par l'Ensemble Instrumental de Wallonie propose un spectacle de danse. Spectacle qui sera dédié cette année à Patricia Zwolinska qui a dirigé le ballet et la Compagnie Petrouchka de nombreuses années et qui nous a quittés en 2018. Maya Dubuisson, danseuse et chorégraphe a pris le relais, mais certaines habitudes restent, comme la présence de la musique de Strauss, symbolique de l'an neuf...