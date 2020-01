Le harceleur de l'éclusière condamné à 18.000 euros

"Je suis libérée. C’est la première fois en huit ans de procédure qu’il est puni" déclare émue, Wivine Wittouck. L’éclusière namuroise était en procès contre son harceleur. Le tribunal du travail de Namur a condamné le harceleur, un ancien collègue, à 18.181 euros de dommage moral.

Wivine Wittouck, une éclusière namuroise, a été victime de harcèlement de la part de l’un de ses collègues pendant cinq années à l’écluse des Grands Malades. Lors de l’audience du 16 décembre 2019, Me Gilson avait exposé plusieurs comportements jugés problématiques et reprochés par sa cliente à l’encontre de son ancien collègue, comme le fait de tenter de l’embrasser, d’avoir des contacts physiques avec elle ou encore de passer à son domicile à l’improviste.

Ces agissements ont poussé Wivine Wittouck à tirer la sonnette d’alarme à plusieurs reprises, que ce soit auprès du Service externe pour la prévention et la protection au travail, ainsi qu’auprès de l’auditorat du travail. La défense de la partie adverse avait, elle, fait valoir un point de vue diamétralement opposé. Elle a notamment pointé l’absence de témoins directs des faits dans le dossier. De même, si avec le recul l’homme reconnaît que son comportement a pu être ressenti comme "lourd", ce dernier assure ne jamais avoir été prévenu qu’il pouvait déranger. "Dans cette optique, il n’a pas pris conscience d’avoir un comportement problématique", assurait son conseil.

"Mes collègues ont toujours refusé de témoigner"

Le tribunal du travail de Namur a condamné le harceleur à une peine très lourde. "Cela permet de lui dire 'non ce qu’il a fait n’était pas normal', mais aussi mes collèges qui ont refusé de témoigner 'non ce n’est pas normal ce que j’ai vécu et ce qu’ils ont vu'". Wivine Wittouck, marquée par huit années de combat, veut maintenant aider les autres. "Je souhaite que ce jugement fasse jurisprudence, être un porte-drapeau, créer un réseau pour expliquer aux victimes comment se défendre, comment procéder".