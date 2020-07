Le grossiste Pessleux n'est plus autorisé à étiqueter ses produits "ferme Pessleux"

C’est une information révélée par le magazine Tchak!, le grossiste Pessleux, basé à Fosses-la-Ville n’est plus autorisé à étiqueter ses produits, notamment les œufs qu’il vendait "ferme Pessleux". "Pessleux c’est avant tout un grossiste. Quand un consommateur lit le terme 'ferme' ou 'fermier', il imagine que le produit est fabriqué dans une ferme avec des produits de la ferme. C’est une question de bon sens" explique le rédacteur en chef du magazine Tchak!, Yves Raisière. La loi belge est claire : une publicité ne peut pas être mensongère. C’est à ce titre que le grossiste a été sanctionné, après une plainte émanant du collège des producteurs.

A côté de ce cas d’école, tout un marketing reprenant les codes du circuit court, de la vente directe, est développé par les industriels. Des publicités trompeuses et souvent difficiles à sanctionner. Le SPF Economie déclare "traiter un nombre assez important de dossiers de tromperie sur la nature, l’origine et la qualité prétendue d’un produit alimentaire", "Un autre exemple assez fréquent c’est la dénomination "artisanale d’un produit qui ne l’est pas nécessairement, un produit destiné au végétarien qui est dénommé sous une appellation douteuse évoquant clairement un produit carné".

Législation peu claire

Le SPF Economie reconnaît également que ces dossiers sont généralement difficiles à traiter car "les règles sur la tromperie sont très générales et donc soumises à interprétation". En Belgique, il y a peu d’appellations protégées. Si "poulet fermier élevé en plein air" est une appellation protégée, le terme "fermier" ne l’est pas. Et la législation belge ne donne pas de définition des termes "fermier" ou "artisanal" par exemple. C’est dans cette zone grise que certains industriels développent un marketing vert et campagnard qui surfe à la limite de la publicité mensongère.

Fixer des obligations légales

Pour combler le vide juridique, Philippe Mattart, le directeur général de l’APAQ-W, l’agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité, propose de développer davantage les labels de "qualités différentiés". "Cela permet de protéger certaines appellations en imposant un cahier des charges. Cela existe déjà, parfois le cahier des charges est insuffisant, il faudrait peut-être y veiller à l’avenir. Néanmoins, on tient une piste intéressante. Par exemple si on protège le terme "fermier" par un label de qualité différentié, on s’assurera qu’il soit véritablement fermier".

Epinglons un important bémol, les appellations trompeuses sont souvent l’œuvre du marketing de grands industriels et de multinationales, pas des producteurs locaux. Or, le label de qualité différenciée est un label régional. Il affecterait donc les producteurs wallons. Pour les multinationales qui vendent dans les grandes surfaces, il faudrait légiférer au niveau fédéral voire au niveau européen.