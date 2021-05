C’est un projet en cours depuis 2013. Le chantier du Grand Manège touche à sa fin. Avec un budget de 15 millions d’euros, la capitale wallonne se dote d’un nouveau vaisseau culturel. Sur une surface de 6000 m², l'édifice abritera le conservatoire, le Centre d’art vocal et de musique ancienne et une salle de concert de 800 places, baptisée "Namur concert Hall", dédiée à la musique classique.

Des classes de musique, de théâtre, des studios de danse… Les nouveaux locaux du conservatoire répondent aux meilleurs standards de qualité. L’acoustique est particulièrement soignée : "Dans cette classe de percussions, on a du tapis, des plafonds acoustiques, et sur les murs, des panneaux en héraclith qui absorbent les vibrations", souligne Céline Laforge, gestionnaire de chantier pour la Ville de Namur.

Un auditorium de 150 places

Le Grand Manège dévoile le "Namur Concert Hall" (Visite & Photos) - © Tous droits réservés

Les 1500 élèves et leurs professeurs prendront possession des lieux à partir de la rentrée de septembre. Après 42 ans d’attente, le conservatoire va enfin réunir l’ensemble de ses activités sur un seul et même site. Actuellement, on dénombre trois implantations et 7 bâtiments différents sur le territoire de la ville. Quelques instruments ont déjà fait le voyage vers le Grand Manège mais le déménagement principal aura lieu à partir du 20 juin.

Outre les classes, le conservatoire se dote d’un auditorium flambant neuf de 150 places assises : "C’est un auditoire qui est totalement équipé. Il servira aux spectacles et aux examens du conservatoire. Il pourra aussi être mis à disposition du Cav&Ma", ajoute Tanguy Auspert, l’échevin namurois des bâtiments.