Le Furet du Nord tire un premier bilan très positif pour ses deux librairies à Namur et Louvain-la-Neuve

Le Furet du Nord tire un bilan très positif après un an et demi d’implantation en Belgique. En février 2018, le spécialiste français du livre avait racheté les deux magasins Chapitres.be, ex-Libris Agora, à Namur et à Louvain-la-Neuve. Pierre Coursières, président du Furet du Nord, ne se voyait pas arriver en terrain conquis. Il avait prévenu ses équipes, la Belgique n’est pas la France. "Globalement, cela se passe bien. Les équipes wallonnes sont passées sous l’enseigne du Furet du Nord avec beaucoup d’enthousiasme. La première année, on a perdu de l’argent. Mais ça c’était normal, le temps de se mettre en place. Depuis le début de l’année, les choses se passent très bien. Pour faire extrêmement simple : on a mis un an à comprendre les enjeux, les ressorts, les modes de fonctionnement et de consommation de nos clients wallons". Il pense que les deux magasins seront déjà rentables à la fin de l’année.