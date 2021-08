Le dispositif anti-inondation a fonctionné dans le village de Han-sur-Lesse

Le village de Han-sur-Lesse a souvent été inondé dans le passé mais cette fois, il a été épargné.

La Région Wallonne a investi dans un dispositif anti-inondation au début des années 2000. Il s’agit de lourds travaux réalisés sur 10 ans qui ont porté leurs fruits.

Ces travaux ont été supervisés par Louis – Michel Petiau, chef de district à la Direction des Cours d’eaux non navigables. "Nous avons créé des murs anti-crue. Il s’agit de murs qui montent plus haut que le niveau du terrain pour retenir les eaux. Ils sont combinés avec des digues en terre et à certains endroits, avec un élargissement de la section du cours d’eau pour permettre un passage d’eau supplémentaire. En aval du village, nous avons réalisé un canal de crue qui permet d’éliminer un débit supplémentaire par rapport à la situation initiale lorsque ce canal n’existait pas".

Ce dispositif anti-inondation a un prix, non négligeable, de 4 millions d’euros. Il a fait ses preuves dans le village de Han-Sur-Lesse mais à l’échelle d’une ville, de tels aménagements seraient pharaoniques, extrêmement coûteux et nécessiteraient de nombreuses expropriations.