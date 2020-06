A Namur, le corps du jeune de 19 ans a été retrouvé dans la Sambre, une enquête pour électrocution est ouverte

Ce vendredi fin de matinée, le corps sans vie du jeune de 19 ans a été retrouvé dans la Sambre. Pour rappel, dans la nuit de jeudi à vendredi, il s’amusait avec un groupe d’amis à plonger dans la Sambre à hauteur du Delta à Namur. Une enquête est ouverte. Elle doit notamment déterminer si les causes du décès sont une électrocution. "D’après les témoignages des jeunes présents, la victime s’est agrippée à une rambarde pour sortir de l’eau et l’a subitement lâchée. Un des pompiers qui a tenté de sauver le jeune homme a également eu l’impression de recevoir une décharge en touchant la rambarde" explique le parquet. ORES a été appelé sur place pour couper le courant. L’enquête doit révéler si les récents travaux ont provoqué des problèmes électriques. S’ils sont avérés, sont-ils la cause du décès du jeune homme de 19 ans ?