Le cinéma de village de Gedinne rouvre ses portes après 7 mois de fermeture

Le cinéma de Gedinne, c’est une salle de 144 places deux employés à quart-temps et une dizaine de bénévoles qui s’activent chaque semaine pour accueillir du public. Mais depuis le mois d’octobre dernier, plus aucun spectateur ne s’était assis dans sa salle fraîchement rénovée.

Tout le monde est donc très heureux de cette reprise. La programmation de cette première semaine de reprise est d’ailleurs déjà affichée et les deux employés engagés par le cinéma sont venus voir si tout fonctionnait correctement. Pour répondre aux règles sanitaires, les investissements à effectuer ont été très sommaires : un plexiglas à la caisse à l’entrée et au bar, du gel hydroalcoolique et l’obligation pour les spectateurs de sortir par la porte de secours après la séance pour ne pas croiser les spectateurs qui entrent. Il ne devrait pas y avoir de problème de place en salle malgré les distances à respecter entre différentes bulles, le cinéma n’impose d’ailleurs aucune réservation.

Cette fermeture de plus de sept mois n’a pas véritablement posé de problème financier au cinéma de village comme le confirme Amandine Leduc, une des employées : "L’avantage que l’on a c’est qu’on pas énormément de frais fixes. Les emprunts contractés pour nos travaux il y a deux ans c’est via un système d’obligation que l’on doit rembourser au bout de 5 et de 10 ans. Donc ici à part l’électricité, où de choses comme cela, on n’a pas beaucoup de dépenses fixes. Le personnel a été mis au chômage donc ça a été un gros avantage pour nous."

Le grand soulagement pour la présidente de l’ASBL qui gère ce cinéma de village, c’est la possibilité de vendre de la nourriture et des boissons ce qui n'avait pas été le cas l'été dernier: "Sur les entrées on ne fait quasi rien comme bénéfice. Tous nos bénéfices c’est par rapport à la nourriture et aux boissons que l’on peut vendre. Donc on espère que les gens vont avoir très faim et qu’ils vont manger plein de pop-corn pendant toute la séance." De quoi remplir les caisses et permettre de rembourser l’obligation à échéance.

Juste avant les vacances scolaires, ce n’est pas la meilleure période de l’année pour rouvrir une salle obscure. Souvent la chaleur fait fuir les spectateurs. Le cinéma a d’ailleurs adapté sa programmation aux différents évènements du mois de juin. Les jours de matchs de l’Euro, aucun film ne sera par exemple programmé.