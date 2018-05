Le ciel profond, les étoiles et le soleil disponibles à l'automne sur le toit de l'UNamur

C’est une grande aventure que celle que vit pour l’instant le département des mathématiques de l’UNamur. Il va recevoir pour l’automne prochain une coupole astronomique toute neuve. Elle servira non seulement aux étudiants mais aussi au grand public.

"C’est en effet le projet et la volonté de l’UNamur qui investit dans ce vaste chantier, nous explique André Füzfa, professeur et porteur du projet depuis de nombreuses années. La coupole sera équipée de trois télescopes dont un qui permettra de scruter le soleil et ce en pleine journée. Nous allons ainsi accueillir, enfin on l’espère, les publics scolaires mais aussi et pourquoi pas les touristes en quête de nouvelles découvertes en terre namuroise. Le matériel sera aussi spécifiquement adapté à la pollution lumineuse."

L’Université avait déjà, il y a soixante ans, une coupole astronomique mais aujourd’hui et grâce à un chantier qui frôle les 150.000 euros elle se dote de nouveaux appareils ultra performants. La toute nouvelle coupole astronomique a été construite aux Etats-Unis près de Chicago et attend sagement ses documents d’embarquements à destination de notre pays. "Elle a des dimensions impressionnantes: un diamètre de 4 mètres 40 , un poids d'une tonne et demie et une hauteur de plus de 3 mètres. Elle prendra place sur la tour de l’Université qui est rehaussée pour l’accueillir. En dessous de cette tour, notons au passage qu’une toute nouvelle animalerie servira aux étudiants de sciences vétérinaires qui en avaient bien besoin."

Crowdfunding

Et lorsque l’on demande à André Füzfa qui a déjà la tête dans les étoiles si ce chantier n’est pas un peu trop cher pour les quelques étudiants qui se destinent à l’astronomie, le porteur de projet réplique aussitôt qu'ils sont nombreux celles et ceux qui s’intéressent à l’astronomie. "C’est un sujet qui apporte de la rigueur, de l’esprit de découverte et laisse rêveur mais dans le bon sens du terme. Et avec nos nouvelles infrastructures, les étudiants pourront aussi prendre des photos et réaliser de nombreux autres travaux pratiques. Et la coupole servira aussi aux clubs d’astronomie pour amateurs."

Mais il y a un petit souci: le montant engagé par l’Université ne couvrira pas tous les frais engendrés par ce vaste chantier. "Du coup nous lançons une opération de crowdfunding, ajoute le professeur Füzha de manière à ce que les Namurois s’approprient aussi ce nouvel outil." Il manquerait environ 50.000 euros pour couvrir la totalité du budget nécessaire à la rénovation du site. Les entreprises peuvent aussi se porter comme mécènes de l’événement dont l’inauguration est prévue, si tout va bien, pour l’automne prochain.