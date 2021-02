Le CHU UCL Namur s'engage dans la surveillance des variants du coronavirus

Le CHU UCL Namur s’apprête à rejoindre le réseau national de surveillance des variants de la covid. Le virus est instable. Il mute. L’épidémie se complexifie. Pour tenter de la contenir, il ne suffit plus de réaliser des tests PCR qui indiquent si quelqu’un est positif ou négatif au virus. Il faut également savoir si le malade est porteur d’un variant, comme les variants sud-africain ou britannique qui sont beaucoup plus contagieux. C’est devenu un enjeu de santé majeur. Encore faut-il avoir les capacités de tests et d’analyses.

En Belgique, jusqu’à présent, ces tests n’étaient réalisés qu’à Anvers, Gand, Louvain et Liège. Il y a donc un déficit en Wallonie. Le CHU UCL Namur viendra donc renforcer les capacités d’analyses génétiques du virus en Wallonie. L’hôpital était déjà très actif dans l’analyse des tests PCR (ces tests qui permettent de savoir en quelques heures si quelqu’un a contracté ou non la covid). L’institution a donc accès à un nombre important de tests – provenant notamment de l’aéroport de Charleroi qui est une porte d’entrée des variants sur notre territoire.

D’ici deux semaines le CHU UCL Namur devrait réaliser entre 100 à 200 analyses génétiques par semaine. Il espère, si tout va bien, pouvoir monter jusqu’à 250 tests par semaine. Si tout va bien, car, comme souvent depuis le début de l’épidémie, des pénuries de certains matériaux clefs pour ces analyses génétiques se font ressentir.