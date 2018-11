Le Choeur de Chambre de Namur fête ses 30 ans, ce soir à 21 heures sur La Trois

Le Choeur de Chambre de Namur, installé dans la citadelle, a trente ans cette année et parcourt le monde sous la férule de son nouveau chef, Léonardo Garcia Alarcon. Argentin d'origine, Léo a trouvé à Namur, une humanité, une famille, des objectifs communs avec le choeur et l'excellence dont il rêvait. Il a emmené sa nouvelle famille en Argentine, chanter dans le plus bel opéra du monde, mais c'est à Namur qu'il se pose entre deux voyages, et que ses projets prennent vie.

Rencontre avec Sofiane Hamzaoui, le réalisateur du reportage sur le choeur, diffusé ce vendredi sur La trois à 21 heures...