Le Chœur de chambre de Namur mis à l'honneur dans l'émission de France 2 "Le Grand Échiquier"

Le New York Times vient de publier sa liste des spectacles les plus marquants de cette année. "Les Indes galantes" sont dans le top 5. L’émission "Le Grand Échiquier" a donc demandé au Chœur de chambre de Namur sous la direction de Léonardo Garcia Alarcon de venir chanter et danser en direct ce jeudi soir avec des danseurs de la Compagnie Ruralité. Mais comme la scène du plateau de télévision est plus petite, il n’y aura que 17 des 43 choristes. Ils seront accompagnés par l’orchestre du "Grand Échiquier".

Jean-Paul Pirlot, directeur de production, Jean-Marie Marchal, directeur du CAV&MA, le Centre d'art vocal et de musique ancienne qui chapeaute le Chœur de chambre de Namur, Thibault Lenaerts, chef des chœurs, Patricia Wilenski, directrice adjointe, Amélie Renglet, choriste, Camille Hubert, choriste - © Monika Wachter - RTBF

Une grande fierté et un grand honneur

Camille Hubert est une jeune chanteuse namuroise. Elle fait depuis trois ans partie des choristes. Pour elle, le passage à la télévision, "C’est d’abord une grande émotion. C’est une expérience assez nouvelle de se retrouver à la télé." Tibault Lenaerts, le chef des chœurs, enchaîne "On est très curieux. On essaie d’être le mieux préparé possible. On sait que ce sont des moments très intenses où il faut être au top juste pendant trois minutes." Amélie Renglet est très fière de faire partie du Chœur de chambre de Namur. "Tout l’intérêt d’un opéra avec une mise en scène comme celle-ci, c’est essayer d’attirer l’attention vers cette musique ancienne et montrer que ce n’est pas ringard".

Jean-Marie Marchal est le directeur du CAV & MA, le Centre d’art vocal et de musique ancienne qui chapeaute le Chœur de chambre de Namur. "C’est évidemment un grand honneur. Mais c’est aussi une belle consécration par rapport à la production. "Les Indes galantes" à l’Opéra de Paris a été un événement. Cela nous a apporté beaucoup de notoriété et beaucoup de public pas nécessairement intéressé par la musique classique".

"Le Grand Échiquier" sur France 2 ce jeudi 19 décembre à 21 heures cinq.