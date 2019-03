Le Centre pour demandeurs d'asile de Jambes ouvre mardi

"C'est le sprint final" annonce François Romedenne, responsable de l'ouverture du nouveau centre pour demandeurs d'asile à Jambes. "Les derniers travaux sont en cours. Sauf gros imprévu, on ouvre demain. Evidemment, on n'est pas prêt pour accueillir 300 résidents, mais pour les premiers c'est bon".

L'accueil des résidents est morcelé. La Croix-Rouge a prévu d'ouvrir 15 places par jour à Jambes, chaque jour ouvrable, jusqu'à la capacité maximale du centre de 300 candidats réfugiés.

La semaine passée, il y avait encore des problèmes de chauffage et d'eau chaude. Ces problèmes sont réglés mais tout n'est pas encore au point. Par exemple, "la cuisine collective n'est pas opérationnelle et ne le sera pas avant deux à trois semaines" commente François Romedenne. Ce qui n'empêchera pas le centre d'ouvrir ses portes. "On a des systèmes D, un réseau établi. Les repas seront préparés dans un autre centre et acheminé".

A côté des travaux sur les bâtiments, il a fallu former la trentaine de personnes engagées pour encadrer les résidents. Cela a notamment été effectué grâce à des formations express d'une semaine.

Pour rappel, le Centre pour demandeurs d'asile de Jambes doit rester ouvert au maximum pendant un an et demi.