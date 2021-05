Le centre de vaccination de Namur appelle à la vaccination : 1500 doses disponibles mardi

Le centre de vaccination de Namur reçoit une livraison importante de 6000 doses d’AstraZeneca lundi 10 mai et mardi 11 mai. Les volontaires pour la vaccination sont donc appelés à se manifester et surtout à s’inscrire via la plateforme QVAX. "La journée de lundi est complète. Mais il reste encore 1500 places pour mardi" explique le docteur Dominique Henrion, directeur médical du centre de vaccination de Namur Expo. "On appelle donc tous les Namurois de plus de 41 ans à s’inscrire via QVAX".

Le médecin namurois insiste sur la qualité du vaccin. "Je ne comprends pas pourquoi ce vaccin a été autant décrié. L’AstraZeneca est un très bon vaccin. Déjà trois semaines après la première injection, il offre une très bonne protection. On le voit sur le terrain. On n’a plus de personne qui meurt du covid, plus de personne en soin intensif, si le patient a reçu une première dose d’Astra au minimum trois semaines avant".