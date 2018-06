Le brunch du dimanche, une nouveauté au Festival Musical de Namur

Le brunch c'est la nouveauté du Festival musical de Namur, il aura lieu par deux fois, le dimanche 1er juillet et le 8, pour clore l'événement. Jean-Marie Marchal n'a pas dit son dernier mot à propos du bal de Gouverneur, qui s'est arrêté il y a quelques années, mais en attendant l'alternative est également festive et ludique :

"On tente le coup, par deux fois exactement, deux dimanches avec la possibilité d'assister à un concert d'une heure, de prendre un brunch sur le thème de la Baltique, alors pas de quoi être craintif, nous avons testé, c'est excellent. Et ensuite un deuxième concert à 15 heures ou à 16 heures, afin de passer une journée à Namur. Et il s'agit bien sûr de deux concerts très différents."

Le Choeur de Chambre de Namur a fêté ses 30 ans cette année, et ce fut une année émaillée de beaux projets. En 30 ans ce chœur n’a cessé de grandir et parti de Namur, il a fait le tour du monde. Jean-Marie Marchal, le directeur du CAV&MA rappelle que le chœur a travaillé avec 58 chefs différents, parfois pour une collaboration unique, mais néanmoins prestigieuse...

Le festival se tiendra à Namur, du 29 juin au 8 juillet.