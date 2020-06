Le BEP vient en aide aux secteurs économique et touristique namurois touchés par le coronavirus

Le Bureau économique de la Province de Namur lance un plan de 35 actions pour soutenir les secteurs économique et touristique fortement secoués par la crise du coronavirus. Le BEP n’a pas la prétention de résoudre tous les problèmes mais il souhaite apporter sa pierre à l’édifice des initiatives fédérales, régionales et communales. Il a concocté ce plan d’accompagnement et de soutien dans l’espoir de provoquer un effet d’entraînement positif sur la relance économique de ces secteurs.

Soutenir la relance économique

Les chefs d’entreprise, commerçants et indépendants perdent parfois leur latin dans la masse d’information des différents niveaux de pouvoirs publics qui proposent des coups de pouce et des aides financières. Pour y voir plus clair, le BEP établira un catalogue des différentes mesures de soutiens. Un help desk sera aussi opérationnel. Les entreprises pourront faire appel à un accompagnement de trois à quatre jours pour les épauler dans leur demande de financement ou de reprise d’activité. Pour obtenir des prêts, les indépendants pourront demander un coup de pouce pour constituer leurs dossiers. Les producteurs locaux pourront également compter sur l’aide du BEP dans la recherche de financement par la plateforme de crowdfunding CiLo. Les espaces de coworkings E420 et du TRAKK seront gratuits et les locataires de bâtiments relais pourront reporter le paiement de leur loyer. Finalement, le BEP lancera une campagne de promotion des acteurs namurois en vidéo et sur le web.