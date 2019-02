Le BEP présente ses services aux nouveaux élus communaux et provinciaux namurois

Au lendemain des élections communales et provinciales d'octobre 2018, le BEP, le bureau économique de la province de Namur, a fait un constat: quatre personnes sur dix étaient de nouveaux élus sans aucune expérience de la gestion communale. Il a donc voulu mettre son savoir-faire et les connaissances de son personnel en avant. Le Welcome Pac est né. C'est un programme constitué de dix huit séminaires, ateliers et visites de bâtiments. Ingrid Bertrand, responsable communication du BEP explique: "L'idée était de présenter aux nouveaux mandataires la panoplie de services qu'offre le BEP pour pouvoir les accompagner dans leurs projets. Ça peuvent être des projets architecturaux, en matière d'aménagement du territoire, de Smart City, de tourisme, de dépollution des sols, bref, montrer que le BEP est vraiment présent à leur côté pour les aider à réfléchir leurs projets".