Le bancassureur CBC quitte la Grand Place de Bruxelles pour s'installer en bord de Meuse à Namur

Après deux ans de travaux, le bancassureur CBC a inauguré ce mardi son nouveau siège central, idéalement situé à l’entrée de Namur, au bord de la Meuse, sur le site dit du Port du Bon Dieu.

CBC est la première institution de cette envergure à installer son centre de décision dans la capitale wallonne. "Rien de plus normal", répondent ses dirigeants. CBC est la branche wallonne du groupe KBC, ses clients (particuliers et entrepreneurs) sont exclusivement wallons. "Assez logiquement, nous souhaitions nous rapprocher de nos clients et avoir nos centres de décision au cœur de la Wallonie pour y développer notre plan d’expansion", explique ainsi Jean-Pierre Jansen, président (par intérim) du comité de direction.

Namur, un choix évident

"Le choix s’est fait rapidement, poursuit Daniel Falque, le grand patron du groupe KBC et président du conseil d’administration de CBC. D’une part, nous avions déjà des activités importantes à Namur, le siège de CBC Assurances était déjà à Namur. Deuxièmement, d’un point de vue géographique, Namur a une position centrale. Enfin il y a aussi un symbole, Namur est la capitale de la Wallonie et un certain nombre d’autres acteurs y sont déjà installés. Tout cela justifiait parfaitement le choix de mettre notre nouveau siège ici."