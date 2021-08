Le 18 août 1944, le bombardement de Namur par l’aviation américaine faisait 330 morts

Il est 18 heures, ce 18 août 1944. Malgré l’occupation allemande, Namur grouille de monde. Les Namurois, appauvris par la guerre, essaient de mener une vie normale. Les enfants qui jouent dehors ne sont même pas effrayés par le bruit, au loin, des avions qui arrivent sur la ville. Au contraire, des gens sortent pour voir les avions alliés. Richard Dessart, historien local, explique ce paradoxe : "Il n’y avait plus de bombardements depuis le mois de mai, donc à chaque fois qu’il y avait une alerte, les gens n’avaient plus peur". Les bombardiers américains se rapprochent. Mais cette fois, un bombardement aura bien lieu : "L’armée américaine vise le pont du Luxembourg pour ralentir la fuite de l’armée allemande. Mais le pont ne sera pas touché, et ce sont plus de 200 bombes de 500 kg chacune qui vont tomber sur le centre-ville".

Entre 18h06 et 18h27, 213 bombes, soit 106 tonnes d’explosifs, ravagent le centre-ville de Namur, faisant 330 morts et 600 blessés graves. La place d’Armes, les rues St-Nicolas, de Fer, Émile Cuvelier ou Julie Billart sont touchées. Namur est sous les gravats. Une erreur monumentale des Alliés qu’à l’époque on ose à peine critiquer, d’après Richard Dessart : "Il y a eu un certain tabou, surtout pour les gens du centre-ville. Ils avaient été libérés par les Américains, mais ce sont aussi eux qui ont causé le plus de dommages civils. Donc il y avait une certaine relation d’amour-haine qui s’est installée, et pendant des années on commémorait le bombardement du 18 août, en essayant de ne pas dire que c’était les Américains".