La zone d'Entre-Sambre-et-Meuse adopte aussi le protocole d'accord pour la disparition des seniors

Depuis 2015, et à l’initiative de la Ligue Alzheimer et la cellule nationale des personnes disparues, une petite trentaine de zones de police ont déjà adhéré à ce protocole.

Cela consiste en fait à proposer aux personnes "cibles", comprenez atteintes d’Alzheimer ou de démence et vivant à domicile ou chez un proche, de remplir une fiche d’inscription et un dossier le plus complétement possible qui servira de base pour les recherches de personnes disparues.

La boîte est dans le frigo

Le principe est simple. Et une fois les documents remplis, le tout va dans une boîte dans le frigo.

Pourquoi un frigo ? "Parce que chaque maison a un frigo et que la consigne donnée pour toutes les zones de police est d’aller chercher les informations relatives à la personne disparue dans la boîte qui se trouve justement dans le frigo, explique le Commissaire Laurent Brunotti de la zone de police d’Entre-Sambre-et-Meuse. En ayant le plus vite possible ces informations, nous pouvons alors lancer les recherches de manière plus ciblée."

Car il faut savoir "qu’avec les personnes atteintes d’Alzheimer ou de démence, nous ne pouvons pas utiliser les méthodes traditionnelles pour lancer les recherches (appels téléphoniques, relevé d’opérations bancaires, etc.). Tout cela n’a aucun sens pour elles. Ils sont perdus et si nous n’avons pas des informations sur leurs habitudes, leurs anciens lieux de vie, leur manière de se déplacer alors on risque de perdre de précieuses minutes. Ce dossier, correctement rempli, nous facilite la tâche", conclut le Commissaire Brunotti.

Le rôle important des acteurs sociaux

Mais les services de l’ordre ne sont pas les seuls à pouvoir sensibiliser le public cible à ce protocole. Ils travaillent en étroite collaboration avec les CPAS, le Parquet et les acteurs sociaux (comme les infirmières à domicile, les aides familiales et le personnel soignant dans son ensemble).