La ville de Namur se dote d’un compteur automatique de cyclistes

Des vélos toujours plus nombreux sur nos routes - Namur Matin - 22/04/2021 C'est un mouvement qui s'est accentué avec les confinements, de plus en plus de personnes ont décidé de faire du vélo leur moyen de mobilité quotidienne. Un constat : une augmentation de 64 % des cylcistes sur les routes en 2020 Des routes qu'il faut toujours partager avec les automobilistes mais, c'est le revers de la médaille on voit que le nombre d’accidents impliquant des cyclistes est aussi en augmentation….. de 21 % sur les 10 dernières années. Pour parler de cette problématique nous avons avec nous Michael Pluijgers, pour l'asbl Gracq de Gembloux Face à ces chiffres, à la fois la forte augmentation des cyclistes sur nos routes et d'autre part l'augmentation des accidents, une campagne de sensibilisation au partage de la route est lancée : elle vise les automobilistes. Doréanavant lorsque on fait un excès de vitesse, en plus de l'amende on reçoit une fiche de sensibilisation sur le partage de la route avec les cyclistes...elle remplace la fiche de sensibilisation sur la vitesse excessive. Elle rappelle la distance de sécurité, les règles de priorités, la limation de vitesse dans une rue cyclable, la décision de changer de fiche de sensibilisation pour les contrevenants de la route est-elle selon vous moyen de lutte important ? C'est la question qui a été posée à Michaël Pluijgers de l'asbl Gracq de Gembloux