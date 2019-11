Dinant inaugure ce soir, son kiosque contemporain, installé à côté du Centre Culturel Régional. Pour l'occasion un spectacle musical a été préparé et 350 enfants équipés de lanternes à l'effigie de ce kiosque, participeront à l'événement.

Pour Marc Baeken, il s'agissait d'offrir un espace à tous les musiciens, amateurs et professionnels, et de recréer un lien physique entre le kiosque et la musique...