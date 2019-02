La ville de Ciney et TBC-Post vont en appel du jugement qui contraint la commune à ouvrir son marché postal à la concurrence

Le marché du courrier postal a été libéré en janvier 2011. TBC-Post a obtenu la licence deux ans plus tard pour devenir le deuxième opérateur en Belgique à côté de bpost. Le petit poussin a grandi doucement. Ce n'est que début 2017 qu'il s'est lancé sur le marché du courrier postal. Aujourd'hui, il compte environ 300 points poste installés dans des librairies, surtout dans le Hainaut et dans la province de Liège. Ses facteurs et boîtes-aux-lettres bleues se font aussi connaître un peu à Bruxelles. Ce sont surtout des entreprises privées qui font appel à ses services.

Des boîtes-aux-lettres bleues

TBC-Post veut aussi devenir un concurrent à bpost pour le courrier des communes, CPAS, zones de police ou encore ministères. Thierry Brugma, patron de TBC-Post dit que c'est un marché très important. "Les administrations représentent 37 pour cent du courrier total en Belgique. Donc c'est très clair. Ne pas pouvoir participer et ne pas pouvoir emporter des parts de ce marché-là nous handicape forcément."

Comme les communes ont fait la sourde oreille, le nouvel opérateur postal a préféré l'attaque de grande envergure. Il a engagé des poursuites judiciaires pour non respect de la loi sur la libre concurrence à l'encontre d'une quarantaine de communes. Et il a obtenu un accord à l'amiable avec une transaction financière avec une vingtaine d'autres.

On n'était pas au courant

"A l'époque la commune n'était simplement pas au courant de l'existence d'un deuxième opérateur postal, explique Anne Pirson, l'échevine de la communication de Ciney. "La ville pensait que bpost était l'unique prestataire de service sur le marché en Belgique, tout simplement, puisque TBC-Post a eu son agrément en 2013, mais n'a commencé à s'intéresser aux communes et à faire des démarches que bien plus tard, fin 2016, début 2017. Et donc la ville de Ciney n'était simplement pas au courant de l'existence de TBC-Post".

Ciney est la première ville condamnée

Le tribunal de première instance de Namur a donc condamné Ciney à verser une indemnité de 2.500 euros à TBC-Post pour ne pas avoir lancé un appel d'offres et fait jouer la concurrence. Les deux parties vont interjeter appel, mais pas pour les mêmes raisons. La commune estime que le jugement est paradoxal. "Le tribunal a estimé que TBC-Post avait bien perdu une chance de participer au marché, mais pas la chance d'obtenir le marché" explique l'échevine Anne Pirson. Quant à TBC-Post, l'opérateur n'est pas satisfait du montant des dommages et intérêts obtenus. 2.500 euros au lieu des 29.000 euros réclamés. Il va donc aussi en appel.