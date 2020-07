La Vieille Boucle Lustinoise rapporte plus de 18.600 euros

La Vieille Boucle Lustinoise rapporte cette année 18.640 euros. C’est une course cycliste atypique, où les coureurs sont moustachus et enfourchent des vélos vintage. Cette année, la septième édition avait pourtant dû être annulée le 3 mai à cause du coronavirus. Mais la grande majorité des participants et des sponsors a préféré ne pas récupérer les fonds pour qu’il soit versé au Fonds Emile Salamon et à la Fondation Mont Godinne pour soutenir la lutte contre le cancer et l’accompagnement des patients. Depuis sa création en 2014, la Vieille Boucle Lustinoise a récolté plus de 136.000 euros.