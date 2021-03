La vaccination démarre lundi à Namur Expo "On sera prêt"

Namur Expo est le centre majeur de vaccination de la province de Namur. Si certains centres font face à des soucis d’organisation à quelques jours de la date officielle d’ouverture pour le grand public, tout semble bien se passer à Namur. Pour le docteur Dominique Henrion, directeur médical du centre de vaccination de Namur Expo, "On sera prêt". "Le site est déjà monté, il y a quelques ajustements à faire et des procédures à affiner, mais ça avance bien. Ça sera très fonctionnel. On est optimiste".

Il y a du personnel en suffisance. L’organisation des plannings se fait progressivement. "Les horaires du personnel médical de la semaine prochaine sont bouclés. On travaille pour compléter les horaires des prochaines semaines". Dans les centres de vaccination, une des fonctions clefs "ingrate et très méticuleuse", c’est préparateur de seringue. "Là, pour que les gens ne se fatiguent pas, on fera des horaires d’heure en heure quasiment. Pour que les gens puissent au moins se reposer les yeux. Pour les infirmières, c’est plutôt des horaires de 4 heures, et les médecins, des horaires de 8 heures".

Les plages horaires de lundi se sont remplies en quelques heures

Le centre de Namur Expo devrait vacciner 20.000 personnes par semaine quand il aura atteint son rythme de croisière. "Ici pour la première semaine on démarre avec 6000 doses, ce qui est très bien pour roder un peu le site. Chez nous, le logiciel d’envoi des convocations fonctionne bien". Les premières convocations électroniques sont parties. Elles ont été envoyées aux personnes nées entre 1934 et 1940. Les plages horaires se remplissent. "L’agenda est ouvert depuis le mercredi 10 mars 17 heures, et aujourd’hui matin, la journée de lundi est déjà quasiment complète. Le premier inscrit est un homme né en 1934. A 87 ans, le monsieur est donc connecté" ! Les convocations papier vont suivre. Et pour les personnes les moins mobiles, grabataires, le docteur Dominique Henrion et ses équipes s’attelleront à mettre en place des équipes mobiles. "La première urgence c’est terminer de préparer le centre. La deuxième urgence sera de mettre sur pied des équipes mobiles pour vacciner à domicile les personnes les plus fragiles. Malheureusement ça sera un régime d’exception pour des personnes âgées et grabataires".