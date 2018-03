La taxe kilométrique? "Cela me coûte 10.000 euros par an et par camion!"

La taxe kilométrique a rapporté 241 millions d’euros (hors TVA), a précisé récemment le ministre wallon des Travaux publics, Carlo Di Antonio. Soit pratiquement la somme qu’attendait justement le gouvernement wallon lorsqu’il a décidé d’imposer cette taxe l’an dernier aux poids lourds circulant en Région wallonne. Ces 241 millions seront réinvestis dans l'entretien du réseau routier.

Par contre, du côté des transporteurs, le bilan de cette taxe passe mal. Il est même plutôt amer. Laurent Dupont le patron d'une société de Floreffe qui compte 26 poids-lourds. Il estime que la taxe représente un coût d'environ 10.000 euros par an et par camion.

"On a perdu une partie de notre clientèle, qui a refusé de payer les surcoûts de la taxe kilométrique. On a beaucoup plus de travail administratif dans la gestion des boîtes de prélèvement de cette taxe, les fameux OBU. On a aussi dû payer 135 euros de caution pour chaque appareil. Et quand ils tombent en panne, on doit téléphoner à la société Satellic, qui doit réparer à distance l’appareil défectueux. Sauf que si elle n’y parvient pas, on a trois heures pour le remplacer. Et cela peut engendrer des situations problématiques. Par exemple, il est déjà arrivé qu’un chauffeur ait un souci avec son OBU en pleine nuit. Au lieu de réveiller tout le monde, il est gentiment rentré chez lui. Mais le lendemain, il a reçu une amende de 1.000 euros parce qu’il avait roulé 10 km avec un OBU en panne !"