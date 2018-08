La sécurisation du carrefour Hittelet à Jemeppe-sur-Sambre a commencé

Depuis ce lundi matin, les ouvriers du Service Public de Wallonie sont à pied d'œuvre pour sécuriser le carrefour Hittelet situé au croisement de la N90 et de la rue François Hittelet à Jemeppe-sur-Sambre.

Les travaux d'aménagement doivent se terminer ce mardi 28 août à 16h. Dès ce moment, la vitesse à l'approche du carrefour Hittelet sera officiellement réduite à 50km/h au lieu des 90km/h actuels. Fini également les deux fois deux bandes de circulation, la circulation est réduite à une bande. Un aménagement provisoire réalisé dans l'urgence, après le décès en juin d'un étudiant de 17 ans fauché par une voiture, et avant la rentrée scolaire car une école est située à 300m du carrefour.

Ces aménagements provisoires visent à diminuer la vitesse à l'approche du carrefour. Les accidents se sont multipliés ces dernières années. Piétons et véhicules ne respectent pas toujours les feux orange et rouges. Les autorités aménagent le carrefour pour le rendre plus lisible et réitèrent dans le même temps leur demande aussi bien aux conducteurs qu'aux usagers faibles : "Respectez les feux de signalisation".

L'aménagement définitif du carrefour Hittelet est prévu courant 2019 dans un plan global de sécurisation de la N90 entre Floreffe et Auvelais.