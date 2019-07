La Sambre comme vous ne l'avez jamais vue

L’exposition itinérante "#masambreatoi" vous propose de découvrir la Sambre à travers le regard d’Instagramers. 16 panneaux de 1.50 m sur 2 m sont visibles à Floreffe jusqu’au 20 juillet. L’exposition prend ensuite la direction de l’Espace de l’Homme de Spy à Jemeppe-sur-Sambre du 26 juillet au 4 août. Elle poursuivra sa tournée à l’Administration Communale de Sambreville du 9 au 18 août, et devrait également être visible à Namur fin de l’été au Delta (ancienne Maison de la Culture).

La Sambre à Jemeppe-sur-Sambre - © Cap'ictures

Les photographies exposées sont l’œuvre de onze Instagramers locaux. "Cette exposition est destinée à mettre en avant les habitants de la Sambre qui parlent de leur région, de ce qu’ils voient, des paysages qu’ils adorent et qu’ils ont envie de communiquer" explique Patrick Spapen de la Fédération du Tourisme de la Province de Namur. "Le passé industriel de la Sambre est magnifique et n’est pas toujours mis en valeur comme il devrait". Cette exposition est un premier pas. L’année prochaine, la fédération du tourisme espère étendre le concept sur la totalité de la Sambre et également de la Meuse.