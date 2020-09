La saison des champignons n’a toujours pas démarré

Pour le promeneur habitué de la forêt, l’amateur de fricassé de bolets, le constat est sans appel : pas un seul champignon visible dans les sous-bois. Ce calme plat est causé par la sécheresse. Depuis environ quatre ans, la saison mycologique, c’est-à-dire la saison d’apparition des champignons est retardée et plus courte. "Traditionnellement, elle débute fin août. Mais depuis quelques années on doit attendre début octobre" explique Bernard Clesse, mycologue à l’association des naturalistes de Belgique. Les champignons souffrent de la sécheresse.