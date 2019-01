La renaissance du château et des jardins d'Annevoie est en marche, après des années de galère

"Le programme est de restaurer l’ensemble des enveloppes, les murs, les menuiseries, les toitures et les ferronneries, détaille-t-il. Cela fait appel à cinq corps de métiers différents, des artisans qu’on trouve dans la région. Et nous prévoyons de terminer l’ensemble des restaurations pour fin 2019, y compris celle de la cour d’honneur qui va être entièrement repavée en l’état où elle était au 18e siècle."

Mais tout cela, c’est du passé. Il y a deux ans, Annevoie a été repris en main par Ernest-Tom Loumaye et son épouse. Ce médecin belge installé à Genève a fait fortune dans l’industrie pharmaceutique. Et sa passion pour les vieilles pierres l’a poussé à racheter le domaine pour le remettre en état et pour y habiter. Les travaux ont commencé il y a plusieurs mois et sont déjà bien avancés.

La réputation des jardins et du château d’Annevoie, en province de Namur, n’est plus à faire. Le domaine est un bijou du patrimoine wallon. Mais ce bijou a perdu de son éclat ces dernières années. L’usure du temps en est en partie responsable. Ainsi que l’ancien propriétaire qui avait procédé à quelques travaux malheureux.

Ernest-Tom Loumaye et son épouse, à l'arrière du château. Deux des quatre façades sont recouvertes d'échafaudages. - © Hugues Van Peel - RTBF

Les façades recouvertes d'un enduit jaune

La partie la plus spectaculaire du chantier, et sans doute aussi la plus déroutante, c’est la restauration des façades. Les pierres grises du château vont disparaître sous un enduit de couleur.

"Aujourd’hui, on voit les pierres du château, explique Romuald Casier, l’architecte spécialisé qui a mis au point le programme de restauration. Mais on sait par la nature d’assise, par l’appareillage et par la technicité utilisée que ces pierres ne sont pas faites pour être vues. Et maintenant que les échafaudages sont en place, on retrouve un peu partout des fragments d’enduit qui attestent bien que le château était recouvert d’un enduit à la chaux, jaune pâle."

Ces fragments, et la découverte d’une peinture oubliée dans une pièce du château (cette peinture qui date du 18e siècle représente le château tel qu’il était à l’époque, recouvert d’un enduit), ont confirmé les hypothèses de travail élaborées par l’architecte et son équipe sur base de différentes archives.

L'intérieur du château sera restauré et modernisé

Mais le propriétaire ne s’attaque pas seulement à l’extérieur du bâti. Il fait aussi rénover l’intérieur du château, qui a beaucoup souffert également. "Le rez-de-chaussée est en assez bon état, il est protégé au titre des monuments historiques, donc on va soigneusement le restaurer, poursuit Ernest-Tom Loumaye. Par contre, il n’y a plus d’éléments originaux à l’étage. Et donc là on va pouvoir faire quelque chose de contemporain et d’habitable".

Les travaux à l’intérieur du château prendront sans doute un peu plus de temps, leur fin est programmée pour 2020. Parallèlement, un chantier de restauration sera aussi lancé dans le parc de douze hectares réputé pour ses pièces d’eau et ses canalisations. Il s’étalera sur plusieurs années.