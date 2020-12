La réfection du RAVeL du bord de Meuse devrait être terminée au printemps à Namur

La réfection du RAVeL le long de la Meuse à Wépion devrait être terminée au début du printemps, annonce mercredi la Ville de Namur. Le chantier est dans sa dernière phase.

Les travaux de rénovation complète du revêtement du RAVeL avaient commencé à la mi-octobre 2019. Ils avaient été divisés en plusieurs tronçons pour limiter l’impact sur la circulation cyclo piétonne.

Le chantier a été retardé par les impétrants, c’est-à-dire les travaux d’infrastructure pour la fourniture d’énergie comme la pose des tuyaux d’eau ou encore d’électricité.

La dernière phase concerne la section entre la place Albert 1er et la rue du Barrage, à Wépion. La ville rappelle que la circulation des piétons et cyclistes est interdite à cet endroit. Une déviation est mise en place via la chaussée de Dinant, parallèle à la Promenade de la Meuse.

A la fin de cette dernière phase de travaux, prévue pour le début du printemps, le RAVeL du bord de Meuse sera complètement renouvelé depuis Wépion (écluse de Tailfer) jusqu'au quartier de La Plante à Namur.