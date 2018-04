La Province de Namur explore de nouveaux lieux d'expositions

La Province de Namur aura bientôt sa nouvelle Maison de la Culture, dans un an précisément, en avril 2019. En attendant de pouvoir investir les lieux avec les artistes, Bernadette Bonnier Directrice de la Culture, a initié une série de projets éparpillés dans le paysage namurois, Gembloux, Philippeville, Emines...

Des expositions pour mettre en valeur le patrimoine plastique namurois, avec des artistes qui ont vécu entre 1830 et aujourd'hui. Evelyne Axell, Luc Perot, Félicien Rops, par exemple, et une dynastie, celle des Dandoy, sur cinq générations. Mis également des expositions qui n'auraient pas eu lieu sans les travaux de cette maison. Un travail de longue haleine, et une aubaine pour le citoyen. Bernadette Bonnier...