"La police ne pourra fermer les yeux": Le théâtre de Namur suspend les représentations prévues samedi

Le Théâtre de Namur a décidé de suspendre les représentations prévues ce samedi dans le cadre de l’opération Still standing for culture. L’information a été communiquée à la rédaction. Cette annulation fait suite à un courrier envoyé par le bourgmestre dans lequel, il prévient du risque encouru par les organisateurs.

"Quentin Dujardin ne constitue pas un précédent"

Dans un courrier que nous avons pu consulter, le bourgmestre de Namur met en garde : "A partir de ce samedi, la Police ne pourra fermer les yeux et PV sera indubitablement dressé. Il n’est pas non plus à exclure que l’accès à la salle soit empêché. Le Chef de Corps de la Police est, à ce titre, informé de votre évènement", précise Maxime Prévot dans un mail envoyé à la direction de l’institution.

"Je me permettrai de vous rappeler que la souplesse apparente qui avait été accordée au musicien Quentin Dujardin pour son concert en l’Eglise de Wierde en mars dernier ne peut en aucun cas constituer un précédent. Si la Police avait été présente pour constater cette infraction, elle aurait, de la même manière rédigé un PV. Cependant, j’envisageais mal d’envoyer la cavalerie encercler l’église pour une telle occasion", ajoute le bourgmestre CDH.

Pour conclure, Maxime Prévot, réitère son soutien au secteur et ajoute qu’il s’agit là d’une information bienveillante. Il précise aussi "qu’aucun ordre n’a été donné pour que les combis de police soient envoyés sur place."