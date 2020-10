La police Condroz-Famenne met en garde : Attention aux vols dans les véhicules utilitaires

Attention, surveillez bien vos outils dans votre camionnette. C’est le conseil donné par la police de la zone Condroz-Famenne. Ce conseil vaut pour toute la province. Il y a un début de recrudescence de vols dans les véhicules utilitaires. La police engage les conducteurs à ne pas laisser d’outillage électroportatif dans les camionnettes, des outils prisés par les voleurs. Il vaut également mieux garer son véhicule le long d’une façade pour que les voleurs ne puissent pas ouvrir les portes.

En cette période de l’année quand les journées raccourcissent, on assiste généralement à une augmentation de ce phénomène. Par ce message de prévention, la police veut contribuer à ce que ces faits ne prennent pas plus d’ampleur. Vous pourrez aussi trouver de précieux conseils sur le site Besafe de la Direction générale sécurité et prévention du Service public fédéral Intérieur.

Vous pouvez également contacter la zone de police Condroz-Famenne au numéro 083/687.300. Les conseillers en prévention pourront vous aider à analyser votre environnement et procéder à des recommandations.