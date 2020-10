La namuroise Eliane Tillieux va devenir la première femme présidente de la Chambre

La députée fédérale et chef de l’opposition socialiste namuroise Eliane Tillieux a été proposée par le parti socialiste pour présider la Chambre des Représentants. Ça en fait la première femme à exercer ce mandat. Un poste qui devient donc encore plus symbolique pour Eliane Tillieux : " c’est de la fierté et un honneur de pouvoir servir mon pays. C’est là première fois qu’une femme occupera le poste. C’est presque incroyable finalement d’avoir du attendre de voir se succéder 51 hommes à ce poste depuis la création de notre pays pour enfin voir arriver une femme. C’est donc une double fierté pour moi". Eliane Tillieux, qui fut ministre de l’égalité des chances wallonne, estime que cette nomination montre que les mentalités évoluent enfin.

Eliane Tillieux dit devoir encore prendre le temps de mesurer l’ampleur du travail qui l’attend comme présidente de la Chambre pour savoir si elle gardera son investissement comme chef de file de l’opposition socialiste à la ville de Namur.