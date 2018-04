La mousse prolifère dans les pelouses ce printemps

"L'an dernier, nous avons connu un été très sec. La mousse a pris le pas sur l'herbe parce que l'herbe était très faible à cause de la sécheresse. Et maintenant, la mousse a encore pris plus d'ampleur à cause de l'humidité du long hiver qu'on vient de connaître."

Jean-Marie Pessleux, patron d'une jardinerie à Bois-de-Villers près de Namur, explique qu'il faut se débarrasser de la mousse sinon elle va étouffer le gazon. - © Monika Wachter - RTBF

Il faut tuer la mousse

Mais la pelouse n'aime pas être envahie par la mousse. L'herbe étouffe. Il faut donc éliminer cet hôte gênant si on veut garder un beau gazon. Pour le faire, "il faut tuer la mousse idéalement, la scarifier, l'enlever et reboucher les trous en semant de l'herbe. On peut aussi procéder de façon naturelle avec de la chaux, puis scarifier et enlever la mousse. Et si le gazon a tendance à s'affaiblir, comme l'année passée parce qu'il ne pleuvait pas assez, il faut donner de la nourriture de façon à ce que le gazon soit suffisamment fort pour prendre le dessus sur la mousse."

Le scarificateur arrache la mousse comme un peigne pour ne laisser que l'herbe. Jean-Marie Pessleux conseille de faire un passage croisé, c'est-à-dire dans les deux sens. Si votre pelouse n'est pas très grande, on peut aussi utiliser un râteau scarificateur, avec des dents comme des couteaux crochus.