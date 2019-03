La migration des grenouilles et des crapauds a commencé un mois plus tôt

A Grand-Leez, entre Gembloux et Perwez, le panneau de sauvetage de batraciens est déjà installé depuis fin février sur la route qui traverse le bois près du terrain de foot. C'est là que les grenouilles, crapauds et tritons traversent le chemin pour rejoindre la mare. La migration nuptiale a commencé plus tôt. Le temps est déjà favorable: minimum sept degrés, un peu de pluie et peu de vent.

Corinne Lejour, coordinatrice Natagora à Grand-Leez, équipée avec un gilet jaune et une lampe frontale pour sauver les crapauds, grenouilles et tritons - © Monika Wachter - RTBF

Le triton est plus difficile à trouver dans le noir. Comme il ne sautille pas comme les grenouilles il se fait moins remarquer. - © Monika Wachter - RTBF

La migration précoce est plus dangereuse

Corinne Lejour pense que cette année est plus dangereuse pour les grenouilles et les crapauds: "Le changement d'heure a lieu fin mars. Donc il fait clair plus tard. Les batraciens sortent aussi plus tard. Et à ce moment-là il y a moins de voitures et les batraciens sont moins exposés au danger du trafic." Mais elle ne sait pas si cette migration précoce est lié au changement climatique. "On n'en sait encore rien. Mais le fait est qu'il fait plus doux plus tôt et cela a avancé les migrations."

Il ne faut pas dépasser les 30 kmh

Il y a un important conseil pour les automobilistes. Il ne faut pas dépasser les 30 kmh sinon les batraciens sont tués par l'effet d'aspiration créé par la vitesse qui les projette contre le bas de caisse.