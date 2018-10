La meilleure chocolaterie de Wallonie est située dans le namurois !

Gault & Millau, le célèbre guide culinaire, a élu la chocolaterie cinacienne Sigoji "meilleure chocolaterie de Wallonie". Dans l'atelier, Euphrasie Mbamba, cette ancienne professeure de langues a toujours été passionnée de chocolat. Une passion qui remonte à son enfance et à son grand-père qui avait une plantation de cacao au Cameroun. "Il aimait ce qu'il faisait. La fève, ce n'était pas juste un objet qui lui rapportait de l'argent. Il la travaillait avec passion. Il me demandait de l'aider dans la plantation c'est là qu'il m'a transmis sa passion". L'amour du chocolat, c'est avant tout pour Euphrasie Mbamba l'amour du produit brut. Le produit fini, elle le découvre quand elle arrive en Belgique à l'âge de 10 ans. "Là j'ai voulu en faire mon métier, mais mes parents m'ont dit que c'était impossible. Le cursus étant ce qu'il était et mes origines aussi ... J'ai donc fait des études de langues. Je suis devenue professeure. J'ai trouvé le courage de tout lâcher il y a cinq ans, au décès de mon grand-père. J'ai eu l'énergie grâce à mon fils Siméo".

Tout naturellement, Euphrasie Mbamba travaille avec les fèves de la plantation de son grand-père située au Cameroun. Elle travaille également avec deux autres fournisseurs, l'un à Haïti, l'autre à Madagascar. Et si vous vous demandez ce que signifie Sigoji, c'est l'agrégation du "Si' de "Siméo", le prénom de son premier enfant, du "Go" de "Hugo", le prénom de son deuxième enfant, et le "ji" permets de réaliser un clin d'œil à la Goji, une baie très appréciée dans le travail de l'artisane.

Euphrasie Mbamba a déjà été élue "meilleure artisane" en 2017. Cette année 2018, c'est le Gault & Millau, un prix qui la touche particulièrement. "Ce qui est génial c'est que c'est anonyme. Ils sont venus, je n'en savais rien. Je l'ai appris quand j'ai été sélectionnée. Du coup, c'est vraiment le travail quotidien qui est récompensé".