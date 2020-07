La foire "a minima" de Namur s'est clôturée, les forains heureux d'avoir pu travailler

C’est une foire particulière qui s’est clôturée ce lundi 27 août à Namur, l’édition 2020 était à durée réduite et à capacité réduite puisque seulement 400 personnes étaient autorisées simultanément sur le champ de foire. "Grâce au bourgmestre, aux autorités communales on a pu venir, la foire a pu se faire, c’était la première fois depuis l’hiver qu’on pouvait retravailler, c’est le plus important. On est heureux d’avoir pu faire la foire" explique Jean Busch, le président du comité de la foire de Namur. "Tout s’est très bien passé. On avait établi un protocole sanitaire strict. Juste au début, quand le masque n’était pas généralisé. Les gens mettaient le masque pour entrer sur le champ de foire puis le retiraient. On a dû embaucher des gardes pour rappeler et surveiller le port du masque dans la foire. Après, sincèrement ça s’est très bien passé".

Avec une capacité réduite à 400 personnes simultanément sur le champ de foire, certains forains se plaignent de n’avoir pas eu assez de clients, mais tous sont unanimes sur l’importance pour eux que la foire de Namur ait été maintenue. "C’était la première grosse foire de l’année. C’était la première fois qu’on travaillait. On est vraiment heureux d’avoir pu travailler". "Le droit passerelle c’est bien, c’est une aide, avant on n’avait droit à rien, mais cette aide est insuffisante pour payer tous les frais. Il faut retravailler".